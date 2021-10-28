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Саакашвили извинился перед Гордоном за депортацию из Грузии
28.10.2021 12:42
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал в Facebook депортацию украинского журналиста Дмитрия Гордона.
«Дмитрий Гордон — самый известный и титулованный журналист на всем постсоветском пространстве, в российском и украинском мире. Он большой сторонник и друг Грузии. Его жена Алеся также является очень известным журналистом и нашей болельщицей. Личными врагами Гордона являются Путин и Лукашенко. К сожалению, он увидел, что Грузия, некогда маяк демократии, становится хуже России, это большой международный скандал и черное пятно на репутации Грузии.
Я хочу поблагодарить их за попытку приехать, и извиниться от имени всех нормальных грузин за такое обращение», — написал Михеил Саакашвили в Facebook.
Дмитрия Гордона и его супругу депортировали из Грузии в среду, 27 октября. По его словам, он хотел лично навестить Михеила Саакашвили и провести встречу в рамках выездного заседания "Академии Дмитрия Гордона".
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