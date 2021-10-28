

НАТО: Действия России по отношению к своим соседям, Украине и Грузии слишком агрессивны

28.10.2021 12:52





Позиция НАТО заключается в том, что действия России по отношению к своим соседям, Украине и Грузии слишком агрессивны, — об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО по оборонной политике Патрик Тернер на встрече министров иностранных дел «Бухарестской девятки» в Таллине.



Соответствующую информацию распространяет Эстонский общественный вещатель.



Как отметил Патрик Тернер, позиция НАТО в отношении действий России в отношении ее соседей, Украины и Грузии, остается неизменной, однако позиция НАТО направлена ​​не на провокацию России, а скорее как адекватное описание реальности.



По словам заместителя генерального секретаря НАТО, отношения Североатлантического альянса с Россией обострились задолго до последнего кризиса, и Москва и НАТО уже 18 месяцев не ведут прямого диалога.



«Закрытие российской миссии в НАТО и закрытие офисов НАТО в Москве не означает, что диалог окончен. Мы сожалеем об этом, но мы все еще открыты для диалога», — отметил Тернер.



На встрече «Бухарестской девятки» в Таллинне также присутствовала помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Карен Донфрид. По ее словам, на встрече обсуждалась политика открытых дверей НАТО, а также возможности углубления сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной.



«Было очень полезно услышать от министров об их опыте работы с Россией. Основным моментом сегодняшних переговоров для меня было увидеть решительную поддержку министрами политики открытых дверей НАТО и услышать, как НАТО может углубить свое сотрудничество с Украиной и Грузией», — заявила Донфрид.



«Бухарестская девятка» была создана в 2015 году после аннексии Крыма Россией и включает Польшу, Румынию, Латвию, Литву, Эстонию, Венгрию, Чехию, Словакию и Болгарию.





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