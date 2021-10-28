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Саакашвили: У меня закрылась возможность общаться с адвокатами
28.10.2021 13:21
У меня полностью закрылась возможность общаться с адвокатами, в комнате для встреч установили стеклянную стену, такого никогда не происходило в Грузии и тем более в Европе, — об этом говорится на странице бывшего президента Грузии, осужденного Михеила Саакашвили в Facebook.
«С сегодняшнего утра меня полностью закрылась возможность общаться с личными адвокатами. Комнату для встреч полностью застроили стеклянной стеной между нами, а это значит, что мы больше не можем обмениваться документами друг с другом. К тому же очень плохая слышимость. Такого никогда не было в Грузии и тем более в Европе.
Мы давно узнали, что суда и прокуратуры не существует, теперь упразднили и адвокатуру!
С сегодняшнего дня категорически отказываюсь от любых услуг по исследованию, лечению и реанимации, связанных с голодовкой. Так будет до тех пор, пока не будет восстановлено право на беспрепятственные отношения с правозащитниками!
На самом деле я сейчас сижу в негрузинской, а русской тюрьме, даже персонал вынуждают вести себя как русские. Сегодня я встретился с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, которой очень благодарен. Она также упомянула, что чувствовала себя не в Грузии, а в России», — отмечается на странице Михеила Саакашвили в Facebook.
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