

Джин Шахин: Черноморский регион - горячая точка конкуренции между Россией и Западом

28.10.2021 13:26





Грузия, Молдова и Украина должны продолжать противостоять вредоносной деятельности России, активизируя необходимые демократические реформы, — об этом заявила сенатор США Джин Шахин на слушаниях в Сенате по вопросам безопасности на Черном море.



По словам сенатора США, Черноморский регион является горячей точкой конкуренции между Западом и Россией, где проводится вредоносная и агрессивная политика России.



«Черноморский регион является горячей точкой конкуренции между Россией и Западом за расширение трансатлантического сообщества. В регионе представлены шесть стран: Россия, Турция, Румыния, Болгария, Украина и Грузия, но только одна страна рассматривает Черное море как свое собственное море, и это Россия. Меня обнадеживает недавнее послание генерального секретаря НАТО о том, что Североатлантический альянс разработает всеобъемлющий план для защиты региона. Я также рада, что на прошлой неделе министр обороны США посетил Грузию, Украину и Румынию. Я думаю, что это был долгожданный знак изменения подхода к попыткам России получить контроль над Черным морем», — заявила Шахин.



Сенатор США также рассказала о шагах, предпринятых Россией против расширения НАТО, и привела в качестве примеров войны Россия-Грузия и Россия-Украина.



«Россия имеет историю использования войн, незаконной тактики и агрессии для усиления контроля над регионом и ограничения НАТО на его южных границах. В 2008 году Россия вела войну против Грузии и незаконно оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии. В 2014 году Россия аннексировала Крым и спровоцировала восстание сепаратистов в Донбассе. Это конфликт, который продолжается и его жертвами становятся жизни ни в чем не повинных украинцев. Эта аннексия заложила основу для России, которая позволила ей создать Средиземноморскую оперативную группу и значительно усилить Черноморский флот. Россия всегда готова использовать экономическую, военную и политическую силу, чтобы остановить расширение НАТО и усилить контроль над Черным морем», — заявила Шахин.



По словам Джин Шахин, агрессивные действия России требуют более скоординированных действий со стороны НАТО.



«Самая большая защита от России — это сильные демократические институты в Черноморском регионе. Такие страны, как Грузия, Молдова и Украина, должны продолжать противостоять вредоносной активности России, укреплением необходимых демократических реформ, чтобы отразить волю людей и приблизить их к трансатлантическому сообществу», — заявила американский сенатор.





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