

Саакашвили: Практически, сейчас я нахожусь не в грузинской, а в российской тюрьме

28.10.2021 13:35





Практически, сейчас я нахожусь не в грузинской, а в российской тюрьме. Даже персонал принуждают вести себя как русские, - об этом говорится в очередном обращении бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.



Как заявляет Саакашвили, ему уже не позволяют общаться с адвокатами.



«Мне перекрыли возможность общения с адвокатами. В комнате встреч, полностью застроили существующею между нами стеклянную стену, и мы не можем больше обмениваться документами. Слышимость очень плохая. Такого никогда не случалось в Грузии, и тем более в Европе. То, что не существуют суда и прокуратуры, мы поняли давно, а сейчас нам упразднили и адвокатуру! С сегодняшнего дня я категорически отказываюсь от связанных с голодовкой любых обследований, лечения и услуг реанимобиля. Так будет продолжаться до тех пор, пока мне не дадут возможности без помех общаться с правозащитниками! Практически, сейчас я нахожусь не в грузинской, а в российской тюрьме. Даже персонал принуждают вести себя как русские», - говорится в заявлении Саакашвили, которое он разместил на своей странице в соцсети.



Вместе с тем, Саакашвили в своем заявлении говорит и о встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, отмечая, что он очень благодарен ей.



«И она отметила, что чувствует себя так, будто находится не в Грузии, а в России», - заявляет Саакашвили.



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