

«Репортеры без границ» призывают власти объяснить Гордону причины депортации

28.10.2021 13:38





Международная организация «Репортеры без границ» призвала власти Грузии проявить уважение к профессиональным заслугам украинского журналиста Дмитрия Гордона и объяснить ему причины отказа во въезде в Грузию. Соответствующее сообщение появилось в Twitter организации.





«Украинскому журналисту Дмитрию Гордону было отказано во въезде в Грузию без объяснения причин. Он планировал взять интервью у находящегося в заключении бывшего президента Саакашвили. «Репортеры без границ» призывают правительство Грузии прояснить причины и уважать его право выполнять свои обязанности», — говорится в сообщении.



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