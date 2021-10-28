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Министр обороны Эстонии побывал на цхинвальской линии российской оккупации
28.10.2021 15:46
Находящийся с официальным визитом в Грузии министр обороны Эстонии в селе Одзиси посетил линию оккупации. Информацию об этом распространяет Служба госбезопасности.
Представитель информационно-аналитического департамента СГБ предоставил министру обороны Калле Лаанету подробную информацию о сложной ситуации на местах, сложившейся в результате оккупации.
«Эстония всегда заявляла, что мы поддерживаем территориальную целостность Грузии, и, конечно, очень прискорбно за теми событиями, которые происходят за пределами контролируемой территории. Очень жаль, что 20% территории Грузии находится под контролем Сил обороны России. Конечно, мы стараемся сделать все для объединения Грузии», — заявил Калле Лаанет.
В рамках визита в Грузию, министр обороны Эстонии получил подробную информацию о деструктивных шагах, предпринимаемых Россией, включая оккупацию, политику аннексии и дезинформации.
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