

Пенитенциарная служба поясняет, что оградила Саакашвили от адвокатов в антиковидных целях

28.10.2021 16:07





Как поясняют в ведомстве, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили со дня помещения в учреждение по исполнению наказаний пользуется всеми обеспеченными законодательством Грузии правами обвиняемого/осужденного, в том числе правом на юридическую помощь, предполагаемую 1-й частью статьи 18 Кодекса о заключении.



«Что касается обновления стеклянного барьера в комнате встреч, это решение обусловлено с полным нарушением Михеилом Саакашвили и его адвокатами тех регуляций, которые были введены в связи с пандемией COVID-19. Со стороны Михеила Саакашвили и защитников его интересов имели место перманентные нарушения установленных регуляций, в частности, речь идет о непосредственном контакте сверху через стеклянный барьер, поднявшись на стол и отказе Михеила Саакашвили от использования средства индивидуальной защиты (маски), что повышало вероятность распространения вируса. Также существовала угроза повреждения стеклянного барьера, что могло привести к ранению кого-либо.



Тут же поясняем, что у Михеила Саакашвили никогда не было проблем с передачей документации адвокатам и с помощью администрации учреждения и сегодня он может беспрепятственно пользоваться этим правом», - говорится, в частности, в заявлении.



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