

Черные деньги «мечты» - «Мтавари архи» расшифровала коррупционная схема

28.10.2021 16:22





В Грузии циркулирует большое количество так называемых черных денег, которые контролирует «Мечта» и приближенные к ней лица – так оценивают в оппозиции расшифрованную в эфире «Мтавари архи» коррупционную схему.



Речь идет о компаниях, которые с помощью мошеннической схемы присваивают доходы граждан разных стран мира.



О деталях схемы в прямом эфире вчера, 27 октября, рассказал генеральный директор телекомпании Ника Гварамия.



Выясняется, что незаконный бизнес уже много лет находится под покровительством властей, а доли распределяют влиятельные лидеры «Мечты».



В оппозиции говорят, что заработанные незаконным путем деньги снова возвращаются в копилку «Мечты» и скорее всего именно на эти деньги происходит также и подкуп избирателей.



В «Грузинской мечте» традиционно все отрицают и называют «вымышленными историями»:



«Исходя из того, что источник защищен, сложно перепроверить, был ли реально какой-либо источник или это было вымыслом отдельного журналиста», - говорит Шалва Папуашвили.



По информации «Мтавари архи», на вершине так называемой пирамиды находится олигарх Иванишвили. Одной из ключевых фигур является его любимый двоюродный брат Уча Мамацашвили, а тот, кто контролирует незаконные доходы первых лиц правительства - бывший генеральный прокурор и приближенный к Иванишвили Отар Парцхаладзе. Главной фигурой является глава службы государственной безопасности Григол Лилуашвили.





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