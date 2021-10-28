

Саакашвили отказался от встречи с консилиумом врачей

28.10.2021 16:57





Когда мы беседовали, к нам заглянули и сказали, что консилиум собрался. На вопрос встретится ли он с консилиумом, Саакашвили ответил отказом, и мы продолжили разговор, - сообщил оппозиционный депутат Ростом Чхеидзе после встречи с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.



По его словам, Михеил Саакашвили держится очень бодро.



«Когда я хотел посочувствовать и утешить его, он сам стал меня приободрять. Он с очень большой надеждой смотрит на послезавтрашний день – на выборы. По его мнению, благотворные изменения обязательно произойдут, и на это надеются все, кто хочет лучшего для Грузии», - заявила Чхеидзе.



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