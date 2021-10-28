

Харцель: Фундаментальные права Михаила Саакашвили, как заключенного, должны быть полностью соблюдены

28.10.2021 18:52





Мы очень внимательно следим за делом Михеила Саакашвили, - об этом заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.



По его словам, главным вопросом остается то, чтобы фундаментальные права экс-президента Грузии Михеила Саакашвили как заключенного полностью соблюдались.



«Главным вопросом остаются правильные действия, а это - обеспечение соблюдения его фундаментальных прав как заключенного, что охватывает и его здоровье. Его дело под наблюдением медицинского консилиума, а также народного защитника, у которой есть специфический мандат в связи с этим делом. Мой наилучший совет – учитывать их рекомендации», - отметил посол.



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