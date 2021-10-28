

Неизвестные вымогают деньги у граждан и компаний от имени Инспекции труда

28.10.2021 19:05





По данным Инспекции труда, распространяется информация о том, что некая группа от их имени проводит проверки физических или юридических лиц и, угрожая штрафом, вымогает деньги у граждан.



«Через социальную сеть широко распространилась информация, что группа определенных лиц пользуется именем министерства труда, здравоохранения и социальных дел Грузии и службы инспекции труда, использует знаки, подобные государственной символике и путем введения в заблуждение физических и юридических лиц об их полномочиях проводит инспектирование отдельных субъектов по вопросам безопасности труда и угрожая штрафами вымогает деньги у субъектов.



В службу по Инспекции труда поступило несколько официальных заявлений по поводу осуществления в разное время и в отношении разных лиц аналогичных действий, что может содержать признаки преступления и требовать дополнительного правового реагирования», - заявляют в инспекции труда.



Ведомство призывает граждан проявлять осторожность и, если им кто-либо представиться, как представитель инспекции труда, затребовать у них подтверждающие полномочия документы. Конкретно, приказ инспектора труда о проведении проверок и служебное удостоверение.





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