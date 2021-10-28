

Хухашвили: Они держат Саакашвли в тюрьме не потому, что хотят, а потому что вынуждены

28.10.2021 19:33





Наши власти и сейчас в заложниках у Миши Саакашвили. Задача властей заключается в том, чтобы до выборов застраховать себя от всяких, даже небольших, рисков, - заявил эксперт Гия Хухашвили в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



Вместе с тем, по его словам, после выборов власти, предположительно, попытаются «отделаться от Саакашвили, поскольку это для них головная боль».



«Они бы выпустили его и сейчас, но не могут этого сделать, поскольку проиграют выборы. Кто их избиратель? Те, кому понравилось, что Миша в тюрьме. Они ведь не могут потерять этих избирателей?! Соответственно, они держат Мишу в тюрьме не потому, что хотят, а потому что вынуждены. Фактически, наши власти и сейчас в заложниках у Миши Саакашвили. До 30 октября в любом случае будет так. Потом они извинятся и перед теми европарламентариями, пригласят их в Грузию», - заявил Хухашвили.



На вопрос о том, возможно ли, что власти подумывают и об экстрадиции Саакашвили в Украину, Хухашвили говорит, что «они думают обо всем».



Гия Хухашвили сказал и по поводу проведенной вчера «Грузинской мечтой» акции, отметив, что у этого собрания не было предвыборного эффекта.



Для справки, украинскому адвокату бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили и украинского журналиста Дмитрия Гордона было отказано во въезде в Грузию. В связи с этим фактом МВД пока не сделало официального заявления.



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