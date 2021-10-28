

Администрация тюрьмы разрешила Саакашвили передавать письма адвокатам после утяжеления им формы протеста

28.10.2021 19:40





Третий президент Грузии Михеил Саакашвили прекратил усугублять формы своего протеста и согласился на сотрудничество с консилиумом врачей. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили. По его словам, причиной стало разрешение вопроса коммуникации с Михеилом Саакашвили администрацией тюрьмы.



"Разрешены проблемы в связи с коммуникацией с Михеилом Саакашвили. Нам предоставлена возможность коммуникации в той форме, которая исключит запись разговора между нами со стороны СГБ. Барьер физически там присутствует, однако оставлено пространство, чтобы мы смогли обменяться письмами, в связи с чем Михеил Саакашвили прекратил усугублять форму протеста - отказ от лечения, анализов и т.д.



Михеил Саакашвили еще раз подтвердил уважение к врачам, членам консилиума, и извинился перед ними за то, что сегодня в течение нескольких часов не встретился с ними из-за ужесточения формы своего протеста. Теперь, поскольку данная проблема разрешена, он в обычном режиме продолжит сотрудничество с врачами, в том числе с членами консилиума, к которым он относится с уважением и доверием", - заявил адвокат.



Напомним, что в комнате для встреч, где Саакашвили встречается с адвокатами и посещающими его лицами, установили стеклянный барьер, чтобы ограничить возможность Саакашвили передавать письма через своих адвокатов. При этом в пенитенциарной службе заявили, что сделали это якобы исходя из антипандемийных соображений. В связи с этим Михеил Саакашвили утяжелил форму протеста и отказался от сотрудничества с консилиумом врачей, от анализов и любого вмешательства, касающегося его голодовки.



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