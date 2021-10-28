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Лиза Ясько: Жизнь Михаила Саакашвили в серьезной опасности


28.10.2021   21:28


«Я хочу обратиться к грузинскому народу и сказать, что то, что я увидел сегодня, представляет собой серьезную угрозу для жизни Михеила Саакашвили», - заявила украинский депутат Лиза Ясько после посещения третьего президента Грузии в Руставской тюрьме.

«Дальнейшее развитие событий зависит от грузинского народа. Я украинка, я не участвую в выборах в Грузии, но необходимо, чтобы голоса, в том числе из-за жизни Михаила, не были потеряны и сфальсифицированы», - заявила Лиза Ясько.

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