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Саакашвили посещают члены консилиума врачей
28.10.2021 21:59
Члены консульства вошли в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави, чтобы навестить третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.
Группа врачей вошла в Руставскую тюрьму сегодня во второй раз, так как изначально Саакашвили отказался от встречи с врачами.
Напомним, что третий президент Грузии Михеил Саакашвили, который голодает уже 28-й день, вчера, 27 октября, отказался от любой медицинской помощи, связанной с голодовкой.
Такое решение экс-президент принял из-за изменений, которые Пенитенциарная служба внесла в комнату свиданий.
Сегодня вечером стало известно, что Саакашвили изменил свое решение, поскольку проблема коммуникации с ним была устранена.
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