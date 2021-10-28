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Саакашвили посещают члены консилиума врачей


28.10.2021   21:59


Члены консульства вошли в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави, чтобы навестить третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Группа врачей вошла в Руставскую тюрьму сегодня во второй раз, так как изначально Саакашвили отказался от встречи с врачами.

Напомним, что третий президент Грузии Михеил Саакашвили, который голодает уже 28-й день, вчера, 27 октября, отказался от любой медицинской помощи, связанной с голодовкой.

Такое решение экс-президент принял из-за изменений, которые Пенитенциарная служба внесла в комнату свиданий.

Сегодня вечером стало известно, что Саакашвили изменил свое решение, поскольку проблема коммуникации с ним была устранена.

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