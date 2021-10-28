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Саакашвили: Вчерашнее позорное, принудительное сборище показало, что власть Иванишвили закончилась
28.10.2021 23:02
Вчерашнее позорное, принудительное сборище [в Тбилиси] и контраст, который мы увидели в Зугдиди, ясно показали мне, что власть Иванишвили закончилась, - об этом говорится в заявлении третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, которое размещено на его странице в соцсети.
Как отмечает Саакашвили, по мнению украинских депутатов, «Грузинская мечта» находится сейчас в точности на последней стадии Януковича».
«И сейчас нужно, чтобы грузинский народ лишь немного подтолкнул и в Грузии начнется совершенно новая эпоха. Закончатся феодализм, однопартийное правление, и мы быстро перейдем на путь европейской демократии, развития и благополучия», - говорится в заявлении, опубликованном на странице Саакашвили в Facebook.
Напомним, что вчера в Тбилиси прошла масштабная предвыборная акция правящей партии "Грузинская мечта", а в Зугдиди - акция оппозиционных сил Грузии.
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