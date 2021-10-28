

Кобахидзе: За голодовку ответственен сам голодающий

28.10.2021 23:54





После 30 октября Саакашвили вообще не должен быть актуальным в грузинской политике. Он заключенный и все с этим смирятся, ему придется отбывать наказание минимум 6 лет, - заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



По его словам, президент Грузии Саломе Зурабишвили сама сделала заявление, что не намерена миловать Саакашвили.



«Когда заключенный голодает, за это ответственен голодающий заключенный, дело обстоит просто. Я слышал весьма твердое заявление президента о том, что она ни в коем случае не планирует миловать Саакашвили. За голодовку ответственен сам голодающий, мы ответственны за защиту прав человека и все ведомства будут действовать соответственно», - заявил Кобахидзе.



По его словам, «тюрьма это не место, где можно устраивать шоу».



На вопрос, является ли задержание Михеила Саакашвили международным скандалом, Кобахидзе заявил, что единственной неловкостью в грузино-украинских отношениях был именно Михеил Саакашвили.



«Этот фактор снят. Этим счастливы как Грузия, так и Украина. Еще раз повторю, нельзя, чтобы в течение 6 лет один конкретный человек устраивал шоу, притом тот, который осужден за тяжелейшие преступления», - отметил Кобахидзе.



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