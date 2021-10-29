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К делу Саакашвили подключится американский юрист
29.10.2021 10:34
К делу экс-президента Грузии Михеила Саакашвили подключится американский юрист Джон Сэндвидж, который будет главным международным спикером по вопросу его ареста на родине.
Об этом журналистам сообщил адвокат Михеила Саакашвили и гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия.
«Мы ожидаем приезда из США юриста Михеила Саакашвили, у которого очень высокая квалификация и он занимал высокие должности в администрации Обамы-Байдена.
Он будет главным международным спикером и будет говорить о главных вопросах международного ранга и в направлении Грузии. Да, мы собираемся сделать так, чтобы у всего этого (ареста Саакашвили-НГ) были самые тяжелые оценки и охватить этими оценками все международное сообщество», сказал Гварамия.
Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как тайно прибыл из Украины. Он помещен в тюрьму на основании вынесенных ранее судом приговором по должностным преступлениям, в которых его обвинило правительство «Грузинской мечты».
Саакашвили считает себя политическим заключенным и в знак протеста голодает с первого дня пребывания в тюрьме. В одном из своих писем он сообщил, что не согласится на прием пищи, но согласен на прием назначенных врачами лекарств.
По словам личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, состояние экс-президента ухудшается, и его необходимо госпитализировать. Власти заявляют, что в случае госпитализации Саакашвили отправят в тюремную больницу Глдани, хотя его врач считает, что его необходимо отвезти в гражданскую многопрофильную клинику.
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