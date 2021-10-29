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Саакашвили призывает избирателей к активности во втором туре выборов
29.10.2021 13:14
Хочу, чтобы вы знали, что продолжение моей жизни полностью связано с вашим завтрашним решением и победой Грузии, - об этом говорится в обращении третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, с которым его адвокат Георгий Гелхаури ознакомил журналистов после выхода из пенитенциарного учреждения №12.
Саакашвили призывает избирателей к активности во втором туре выборов.
«Завтра второй тур, и он решающий для грузинской демократии, для нашего будущего и моей жизни. Я хочу, чтобы вы знали, что продолжение моей жизни полностью связано с вашим завтрашним решением и победой Грузии. Сегодня моя голодовка продолжается в полном объеме, но у меня есть надежда на каждого из вас, то есть, на завтрашнюю победу.
Прошу, до конца дня и завтра с утра позвоните всем родственникам, близким, которые не собирались идти на выборы, и возьмите их с собой. Участие каждого человека крайне важно. Также хочу попросить вас завтра вечером снова собраться у избирательных участков, чтобы защитить голоса. Иванишвили хочет окончательно сломить и подчинить нас, сейчас судьба Грузии и моя судьба в ваших руках.
Я глубоко верю в победу, а вместе с победой и в примирение и объединение общества; заживление ран и совместное продвижение вперед и успех людей разных взглядов. Да хранит нас Бог», - говорится в обращении Саакашвили.
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