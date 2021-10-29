

Премьер о голодовке Саакашвили: «По закону, у человека есть право на самоубийство»

29.10.2021 13:15





Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, отвечая на вопрос журналиста,чем может завершиться голодовка Михеила Саакашвили, заявил, что по закону у человека есть право на самоубийство.



«Если состояние ухудшится, ему, понятно, окажут медицинскую помощь, но каким может быть финал?», — спросил журналист.



«Финал не знаю… Если человек вредит собственному здоровью… Даже больше: по закону, у человека есть право на самоубийство.



Если человек решит совершить суицид, то он вправе это сделать, но государство, конечно же, не сможет взять за это ответственность.



Хочу сказать, что мы делаем абсолютно все. По моему заданию создали дополнительную группу врачей, этот консилиум организован нами, несмотря на то, что ему, как заключенному, оказали и будут оказывать полноценное медицинское обслуживание.



Тем не менее, мы дополнительно создали группу врачей и они ежедневно наблюдают. Мы создали для него полный комфорт, чтобы не оставалось вопросов», — заявил премьер.



После этого другой ведущий программы сказал:



«Когда человек себе вредит, давайте согласимся, что государство должно помочь».



В ответ Гарибашвили пообещал, что в случае необходимости Саакашвили окажут помощь и переведут в тюремную больницу.



Напомним, что Михеил Саакашвили был задержан 1 октября на территории Грузии. В тот же день он объявил голодовку, которая длится по сей день.



Консилиум врачей рекомендовал перевести его в многопрофильную гражданскую клинику. Власти Грузии согласны на перевод только в тюремную клинику.



В Пенитенциарной службе заявили, что Саакашвили залезал на



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