

Гарибашвили: В этом случае правительство должно будет уйти

29.10.2021 13:18





«Досрочное освобождение Саакашвили исключено, не допустима и его экстрадиция в Украину», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Как отметил глава правительства, в противном случае это означало бы, что правительство не соблюдает закон и не выполняет свои обязанности.



«Абсолютно никаких запросов не было со стороны Украины. Если мы освободим его или передадим Украине, в тот же день мы все, правительство, должны написать заявление и отправиться домой. Они хотят устроить представление. Для этого он хочет попасть в частную клинику, чтобы устраивать там каждый день хаос. Мы к этому полностью готовы. Мы, как правители страны, не пойдем на такой риск и не будем подвергать опасности его же сторонников», - сказал Ираклий Гарибашвили.



Напомним, третий президент Грузии был задержан 1 октября. В тюрьме Михеил Саакашвили объявил голодовку, она длится уже 29 дней.



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