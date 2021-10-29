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Гарибашвили: В этом случае правительство должно будет уйти
29.10.2021 13:18
«Досрочное освобождение Саакашвили исключено, не допустима и его экстрадиция в Украину», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Как отметил глава правительства, в противном случае это означало бы, что правительство не соблюдает закон и не выполняет свои обязанности.
«Абсолютно никаких запросов не было со стороны Украины. Если мы освободим его или передадим Украине, в тот же день мы все, правительство, должны написать заявление и отправиться домой. Они хотят устроить представление. Для этого он хочет попасть в частную клинику, чтобы устраивать там каждый день хаос. Мы к этому полностью готовы. Мы, как правители страны, не пойдем на такой риск и не будем подвергать опасности его же сторонников», - сказал Ираклий Гарибашвили.
Напомним, третий президент Грузии был задержан 1 октября. В тюрьме Михеил Саакашвили объявил голодовку, она длится уже 29 дней.
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