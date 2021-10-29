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Избранный депутат Сакребуло Батуми покинул партию Гахария


29.10.2021   13:19


Иракли Тавдгиридзе, избранный депутат Сакребуло Батуми и глава батумской организации партии «За Грузию» экс-премьера Гиоргия Гахария объявил, что покидает ряды партии.

«Для меня категорически неприемлемо сотрудничество в любом виде с Национальным движением [включая «Лело»]. Нацдвижение никогда не сможет быть в большинстве в батумском Сакребуло», — написал он на своей странице в Facebook.

«Продолжу деятельность в Сакребуло как независимый депутат», — резюмировал политик.

Мандаты, полученные партией Гахария, имеют решающее значение. У правящей партии «Грузинская мечта» 16 мандатов, у «Нацдвижения» с «Лело» столько же.

Мы попытались задать Тавдгиридзе дополнительные вопросы, но у него выключен телефон.

Один из членов партии Гахария, Акаки Гвианидзе заявил, что сегодня будет проведен брифинг касательно решения Тавдгиридзе.

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