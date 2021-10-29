

Избранный депутат Сакребуло Батуми покинул партию Гахария

29.10.2021 13:19





Иракли Тавдгиридзе, избранный депутат Сакребуло Батуми и глава батумской организации партии «За Грузию» экс-премьера Гиоргия Гахария объявил, что покидает ряды партии.



«Для меня категорически неприемлемо сотрудничество в любом виде с Национальным движением [включая «Лело»]. Нацдвижение никогда не сможет быть в большинстве в батумском Сакребуло», — написал он на своей странице в Facebook.



«Продолжу деятельность в Сакребуло как независимый депутат», — резюмировал политик.



Мандаты, полученные партией Гахария, имеют решающее значение. У правящей партии «Грузинская мечта» 16 мандатов, у «Нацдвижения» с «Лело» столько же.



Мы попытались задать Тавдгиридзе дополнительные вопросы, но у него выключен телефон.



Один из членов партии Гахария, Акаки Гвианидзе заявил, что сегодня будет проведен брифинг касательно решения Тавдгиридзе.



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