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Премьер: У нас объявлена полная мобилизация
29.10.2021 13:23
«Мы остановим их попытки бойкота, саботажа, провокации только законным способом, мы всем ответим в правовом поле, в рамках закона, но очень строго», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, говоря об оппозиции.
По оценке главы правительства, страна больше не может терять время.
«Мы не позволим никому, внутренним врагам, принести в страну хаос и беспорядки. Ответ очень прост, у нас объявлена полная мобилизация, все службы находятся в полной готовности, если кто-то осмелится на какую-либо провокацию, получит от нас очень строгий ответ, от имени государства и закона", - заявил премьер-министр.
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