

Гарибашвили поблагодарил европарламентариев за наблюдение за выборами

29.10.2021 13:51





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с делегацией депутатов Европарламента.



На встрече с европарламентариями премьер-министр рассказал о полной готовности к проведению выборов в органы местного самоуправления в свободной и справедливой среде.



Премьер-министр поблагодарил депутатов Европарламента за наблюдение за выборами в органы местного самоуправления 2021 года, несмотря на пандемию, и отметил, что власть гарантирует, что, как и в первом туре, второй тур выборов в органы местного самоуправления пройдет в спокойной и прозрачной обстановке, чтобы ни один из вопросов не остался без ответа. Именно с этой целью несколько месяцев назад власть пригласила ряд международных организаций, включая представителей местного и регионального конгресса Совета Европы, ПАСЕ, Европарламента, ПА ОБСЕ, наблюдателей от Парламентской ассамблеи НАТО, «Национального демократического института» и «Международного республиканского института».



Во встрече с депутатами Европарламента приняли участие посол ЕС в Грузии Карл Харцель, вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.





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