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Президент Грузии обсудила с Миссией наблюдателей Европарламента ситуацию в предвыборный период
29.10.2021 14:01
Сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с Миссией наблюдателей Европарламента, которая находится с рабочим визитом в Грузии.
По информации пресс-службы администрации президента, в ходе встречи, которая прошла во дворце Орбелиани, стороны обсудили предвыборные процессы и текущую ситуацию в стране, поговорили о поляризации политической среды и её преодолении. В ходе беседы также была подчеркнута роль института президента Грузии в этом процессе.
Как отметила Саломе Зурабишвили, поляризация политической среды остается проблемой для страны, президент с первого дня прилагает все усилия для её уменьшения, что будет одним из приоритетов её деятельности и после выборов.
По словам президента, из-за резкой поляризации многие важные вопросы, такие как оккупация, пандемия и вакцинация, вопросы региональной и безопасности Черного моря остаются вне внимания. После выборов страна должна активно продолжить процесс европейской и евроатлантической интеграции, а также укреплять государственные институты.
Саломе Зурабишвили предоставила делегации Европарламента подробную информацию о тяжелой гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии, которая выражается в ограниченном доступе к сервисам здравоохранения и вакцинации, а также ограничении свободы передвижения.
По словам президента, важно, чтобы вопрос оккупированных регионов Грузии активно рассматривался на всех уровнях в повестке дня международного сообщества.
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