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Mtavari Arkhi подозревает компанию Ipsos в коррупции и расторгает контракт
29.10.2021 15:20
Mtavari Arkhi расторгает контракт с исследовательской компанией Ipsos, которая занималась социологическими опросами по заказу телеканала. Решение руководства Mtavari озвучил генеральный директор Ника Гварамия. По его словам, компания грубо нарушила условия контракта. Канал намерен судиться с Ipsos и требует компенсации.
27 октября Mtavari Arkhi опубликовал результаты проведенного организацией опроса, согласно которым в четырех самоуправляемых городах Грузии лидировали кандидаты «Единого национального движения». На следующий день пресс-секретарь правящей партии Шалва Папуашвили заявил, что результаты, озвученные телеканалом, отличаются от опубликованных на украинском сайте Ipsos.
В частности, нестыковка данных связана с результатами социологического опроса в Зугдиди. Согласно Mtavari Arkhi в городе лидировал кандидат «Нацдвижения» Анзор Мелия, по данным, опубликованным на украинском сайте организации, Мелия уступает кандидату «Мечты» Мамуке Цоцерия.
«Порождает существенные сомнения и абсолютно шокирует тот факт, что телекомпания «Мтавари» узнает о позиции компании- партнера посредством брифинга «Грузинской мечты» … Мы выражаем обоснованное подозрение в связи с тем, что имеет место коррупционная сделка», - заявил Гварамия.
По его словам, непартнерским и крайне сомнительным поведением компания «Ipsos» дискредитировала себя и больше не может быть для «Мтавари архи» надежным партнером. «Тем более во время выборов, имеющих экзистенциальное значение для страны, и тем более, когда мы говорим об экзит-поллах», - отметил Гварамия
««Мтавари архи» заявляет, что такие недобросовестные и непартнерские действия компании «Ipsos» будут обжалованы в соответствии с порядком арбитража, установленным контрактом, где мы не только потребуем возврата уплаченной суммы, но и компенсации репутационного ущерба и возмещения убытков, нанесенных отменой экзит-поллов», - написал Ника Гварамия.
Он отмечает, что «Мтавари архи» проинформирует все партнерские телевидения, международные медиа и правозащитные организации, а также частные компании, пользующиеся услугами «Ipsos» внутри страны о ненадежности, недобросовестности и предполагаемом участии «Ipsos» в коррупционных сделках.
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