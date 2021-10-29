

«Европейская народная партия» поддержала инициативу оппозиции в Грузии по формированию теневого кабинета

29.10.2021 15:33





«Европейская народная партия» (EPP) выразила поддержку созданию теневого кабинета, который объединит шесть оппозиционных партий в Тбилиси и других крупных городах.



Кроме того, в EPP заявили, что правящая партия «Грузинская мечта» не выполняет рекомендации наблюдательных организаций и продолжает поляризацию и способствование языку ненависти.



«Мы обеспокоены очередной волной репрессии в отношении бывших правоохранителей и сторонников оппозиции. Ухудшение состояния здоровья Михеила Саакашвили также вызывает беспокойство. Угроза его жизни еще больше углубляет поляризацию и напряженность», — говорится в заявлении.



Партия призывает правительство обеспечить свободные и честные выборы и прекратить преследование политических оппонентов.



«Мы также поддерживаем инициативу, представленную кандидатами «Единого национального движения» касательно теневого кабинета, который объединяет шесть оппозиционных партий в Тбилиси и других крупных городах.



Это позитивный посыл о плодотворном сотрудничестве между оппозиционными партиями и это может стать эффективной моделью для коалиционного правительства», — говорится в заявлении партии.



EPP является крупнейшей партией Европарламента. В Грузии партнерами EPP являются партии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия».



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