

1830 избирательных участков откроются ко второму туру выборов в местные органы самоуправления

29.10.2021 16:24





По данным ЦИК, ко второму туру выборов в органы самоуправления по всей стране будут работать 1830 избирательных участков, а общее количество избирателей составит 2 088 722. Об этом на заключительном брифинге заявил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили.



В то же время, как отметил председатель ЦИК, избирателей на всех избирательных участках ждут кабины для голосования обновленной конструкции, которые вырезаны спереди таким образом, чтобы обеспечить тайну процесса голосования.



По словам председателя ЦИК, для наблюдения за выборами регистрация в соответствии с избирательным законодательством была продлена всем организациям-наблюдателям и СМИ, зарегистрированным для участия в выборах 2 октября. По словам Каландаришвили, за выборами 30 октября будет наблюдать все большее количество партий, участвующих в избирательном процессе.



«Зарегистрировано 5 309 представителей избирательных субъектов, 35 198 наблюдателей от 100 местных наблюдательных организаций и 1102 наблюдателя от 52 международных организаций; А также 3 711 представителей 119 СМИ», — заявил Каландаришвили.





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