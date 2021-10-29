

Министр культуры Грузии вернула микрофон телекомпании «Mtavari Arkhi»

29.10.2021 16:53





Министр культуры Грузии Теа Цулукиани вернула микрофон телекомпании «Mtavari Arkhi». Об этом сообщает руководство телеканала.



Напомним, 22 июля Цулукиани вырвала микрофон у пытавшейся задать ей вопрос журналиста «Mtavari Arkhi» Эмы Гогохия. Инцидент произошел на мероприятии, приуроченном к открытию Государственного драматического театра имени Акакия Хорава в городе Сенаки.



Следственные органы Грузии не заинтересовались фактом возможного препятствования профессиональной деятельности представителя СМИ со стороны Цулукиани.



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