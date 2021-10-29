

ISFED опубликовал отчет мониторинга предвыборной среды

29.10.2021 17:10





Неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) опубликовало отчет мониторинга предвыборной среды.



В организации подчеркивают, что подобно первому туру в Грузии отсутствует четкая демаркационная линия между государством и партией власти. ISFED отмечает, что особенно ярко эта проблема проявилась во время итогового митинга «Мечты» 27 октября, в котором были задействованы ресурсы и персонал государственных органов, государственных и муниципальных организаций.



Как шаг вперед в НПО рассматривают введение видеонаблюдения за процессом подсчета голосов, однако, согласно оценке, во время первого тура в этом ключе наблюдались некоторые погрешности.



«В частности, видеозаписи подсчета голосов на более чем 3 200 избирательных участках не были загружены в сроки, установленные законом. При этом некоторые видеозаписи были некорректными и не отражали полный процесс подсчета голосов».



По данным ISFED, поляризация в предвыборный период первого тура еще больше усилилась перед вторым, что было вызвано возвращением и задержанием третьего президента Михеила Саакашвили.



В отчете отмечается, что перед первым туром обсуждение вопросов местного значения исчезло из политической повестки. Кампания, по мнению организации, вместо ознакомления с предвыборными программами, больше характеризовалась противостоянием политических оппонентов, отличалась усилением языка ненависти. В этом контексте предвыборная агитационная кампания второго тура была лучше, считают в ISFED.



По данным НПО, хоть второй этап официальной предвыборной кампании длился всего две недели, даже в течение этого срока были выявлены нарушения. В частности, предполагаемые факты давления на избирателей путем угроз и давления, освобождения с занимаемых должностей из-за политических взглядов, возможные факты подкупа избирателей и использования административного ресурса.



Организация подчеркивает, что во время второго тура голосования особое внимание будет уделено 8 муниципалитетам, в том числе 5 самоуправляемым городам — Тбилиси, Рустави, Батуми, Поти и Кутаиси, а также Зугдиди, Озургети и Телави.



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