

Юлия Клименко: Мы просим передать Михаила Саакашвили Украине

29.10.2021 19:17





В первую очередь, мы хотим видеть, что гражданин Украины находится в нормальном состоянии и условиях, - заявила депутат Верховной Рады Украины Юлия Клименко перед тем, как войти в 12-е пенитенциарное учреждение для встречи с бывшим президентом Михеилом Саакашвили.



На вопрос, просят ли они об освобождении Михеила Саакашвили из тюрьмы, депутат ответила, что они просят передать Михеила Саакашвили Украине, однако это вопрос обсуждения между дипломатами.



«Мы просим передать Михеила Саакашвили Украине, поскольку он является гражданином Украины. Мы сейчас, безусловно, здесь это обсуждать не будем. Это вопрос обсуждения между дипломатами. Мы сегодня здесь для того, чтобы убедиться, что жизнь и здоровье Михаила не в критическом состоянии, потому что у нас в Украине совершенно другая информация, много новостей тревожащих, что ему делают переливание крови, что он в критическом состоянии и так далее. Поэтому мы приехали, чтобы его поддержать и убедиться, что все в порядке. Мы просим власти Грузии перевести его в больницу, где есть все оборудование», - сказала Клименко.



На вопрос, ведутся ли переговоры о возвращении Саакашвили в Украину, депутат ответила, что переговоры ведутся постоянно на дипломатическом уровне.



«Эти переговоры ведутся на дипломатическом уровне каждый день. Этот процесс потребует времени, он не будет решен за один день. Насколько нам сообщил посол Украины, с которым мы встречались, эти переговоры идут постоянно», - отметила депутат.



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