

Деканоидзе: Гарибашвили сделал абсурдное, постыдное и ужасающее заявление

29.10.2021 19:18





Заявление Ираклия Гарибашвили является в правовом плане абсурдным и невероятно тяжелым для государственности, - так оценивает кандидат в мэры Кутаиси от «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили, согласно которому «в законе записано, что человек имеет право на самоубийство, и если человек решит покончить жизнь самоубийством, государство не может за это нести ответственность».



По ее словам, одно из главных лиц власти прямо делает указание на то, что они готовы к ограничению права Саакашвили на жизнь, используя политическое правосудие.



«Это невероятно большой позор для страны и прямое доказательство для Страсбурга, что власть пытается ограничить не только право Саакашвили на справедливый суд, но и право на жизнь, о чем свидетельствует это абсурдное, постыдное и ужасающее заявление», - сказала Хатия Деканоидзе.









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