

GDI: Суд отклонил жалобу о предоставлении статуса потерпевших участникам «Марша Достоинства»

29.10.2021 19:19





Как сообщает НПО «Грузинская демократическая инициатива» (GDI), Тбилисский городской суд отклонил жалобу организации о предоставлении статуса потерпевших активистам по делу 5 июля.



Организация сообщает, что 5 июля 2021 года организаторы и активисты «Марша Достоинства» в течение дня подвергались преследованиям со стороны агрессивных группировок, им неоднократно угрожали смертью и нанесением вреда здоровью. В то же время они не могли реализовать свое право на свободу собраний.



Из-за этого GDI 27 сентября 2021 года от своего имени обратилась в прокуратуру с просьбой предоставить организаторы и активисты «Марша Достоинства» статус потерпевших.



Согласно сообщению «Грузинской демократической инициативы», прокурор должен был принять решение о признании или отказе в течение 48 часов, но он не ответил на заявление GDI, что является грубым нарушением Уголовно-процессуального кодекса.



8 октября 2021 года GDI внесла жалобу касательно бездействия прокурора. Жалоба была внесена на имя вышестоящего прокурора. В ней GDI потребовала дать указание исполнить законные обязательства и издать указ о признании потерпевшими участников марша.



«Вышестоящий прокурор не ответил на жалобу GDI. 11 октября 2021 года в нарушение Уголовно-процессуального кодекса нижестоящий прокурор дал письменный ответ как на заявление GDI, так и на саму жалобу. В письме прокурор отметил, что решение о предоставлении статуса потерпевшего будет принято после опроса жертв событий во время Прайд-недели. «Прокуратура до сих пор не вынесла постановления о присвоении статуса потерпевшего», — сказали в организации.



Затем GDI подала апелляцию, а 27 октября 2021 года суд вынес решение об отклонении апелляции адвоката потерпевших:



Суд отметил: «Поскольку требования Уголовно-процессуального кодекса (процессуальная часть) не соблюдаются и в деле не представлено ни решения прокурора, ни вышестоящего прокурора об отказе в признании потерпевшего, суд лишен возможности рассмотреть жалобу по существу. На данном этапе нет никаких юридических оснований для удовлетворения жалобы», — сказали в организации.



GDI заявляет, что суд не дал указание прокуратуре устранить нарушение и это «создает тревожный прецедент».



«Такой подход ограничивает право потерпевших обращаться в суд и жаловаться на невыполнение прокурором своих законных обязанностей», — говорится в заявлении организации.



GDI защищает интересы активистов, пострадавших 5 июля. По сообщению организации, дело рассматривается при финансовой поддержке Фонда «Открытое общество» в рамках проекта «Сеть правовой помощи активистам».



События 5 июля

Напомним, 5 июля в Тбилиси агрессивно настроенные гомофобные группы учинили расправу над представителями СМИ. Они расправлялись со всеми, кого ассоциировали с медиа. Пострадали 53 журналиста. Насилие происходило на глазах полиции.



Противники «Марша достоинства» снесли палатки у парламента Грузии, а также ворвались и разгромили офисы движения «Shame Movement» («Позор») и организации «Tbilisi Pride» («Тбилиси прайд»).



11 июля стало известно о смерти оператора телекомпании TV Pirveli Александре Лашкарава, жестоко избитого в ходе беспорядков 5 июля. В этот же день гражданские активисты, НПО и представители СМИ провели протестную акцию с требованием отставки премьер-министра и главы МВД Грузии.



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