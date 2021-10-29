

Митрополит: Я связываю жизнь третьего президента Грузии с будущим страны

29.10.2021 19:20





Митрополит Поти и Хоби Григол Бербичашвили посетил бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в руставской тюрьме.



После встречи он сообщил журналистам, что несмотря на длительное голодание (29 дней) Саакашвили чувствует себя физически слабым, но сильным духом.



«Он знает, зачем он объявил голодовку, и исходя из этой ситуации, понял что говорить на эту тему не имеет смысла, есть случаи, когда не голод, а даже самоубийство не считается самоубийством, мы не можем обсуждать этот вопрос с политиками. Потому что это [его] инструмент и его выбор», — сказал Григол Бербичашвили.



По словам митрополита, все должны быть равны перед законом, но Михеил Саакашвили не обычный заключенный, потому что его судьба связана с судьбой будущего развития Грузии.



«Международное внимание не уделяется обычным заключенным, т.е. он необычный заключенный. Судьба этого заключенного в какой-то мере связана с судьбой будущего развития государства и родины.



Если задумаемся об этом и сможем каким-то образом провести грань между личной обидой, между личной трагедией и государственными интересами, то мы сможем принять правильное решение», — сказал митрополит Потийский и Хобский.



Григол Бербичашвили также выразил сожаление по поводу крайней поляризации общества.



«Мы слышим о всеобщем примирении, но говорить об этом немного странно. Есть одна проблема — для того, чтобы произошло примирение, должен быть консенсус ценностей, а у нас есть ценностные разногласия в обществе. Если бы мы пришли к договоренности по части ценностей, то затем можно было бы говорить и об остальном.



Есть иерархия ценностей, о которой давно сказал Католикос-Патриарх: Бог, Родина, человек …



Нравится нам человек или нет, это наше личное субъективное мнение. Но мы должны помнить, что человек видит в человеке лицо, а бог видит сердце», — сказал митрополит Григол.



По словам митрополита, грузинский патриарх часто наставлял духовенство, говоря что они могут быть «матерью или отцом, но не судьями».



«Я связываю третьего президента Грузии с судьбой страны, ее будущим развитием, отношением к нашей стране международного сообщества, тем более, что он объявил голодовку, и какие будут последствия сложно представить. Я не хочу, чтобы мы оплакивали молодого президента», — сказал он.



Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили голодает 29 дней.



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