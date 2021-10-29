

Хабеишвили: До его освобождения осталось несколько часов

29.10.2021 19:21





«Саакашвили убежден, что до освобождения у него осталось несколько часов, и грузинский народ примет в этом участие», - заявил член "Единого национального движения" Леван Хабеишвили после того, как навестил третьего президента в Руставской тюрьме.



По его словам, у общества есть простой выбор, и те, кто не пойдет на избирательные участки, подпишут Саакашвили смертный приговор.



«Гарибашвили сделал заявление, что они готовы убить Саакашвили в тюрьме. Мы также слышали заявление владыки Григола о том, что президент Саакашвили много сделал для родины, в том числе для храма Поти, который Саакашвили вернул Поти. Он также помнит много добра, которое сделал Саакашвили. Соответственно, у общества есть простое решение - либо выбрать путь Гарибашвили, который говорит, что Саакашвили должен умереть, либо выбрать путь владыки Григола, который говорит, что не хочет скорбить по Саакашвили, тем более по президенту, который очень много сделал для нашей страны.



Саакашвили абсолютно осознает решение, которое он принял, когда приехал в страну. Он сказал, что завтра его судьба в руках грузинского народа.



Поэтому важно, чтобы наши граждане завтра показали всему миру, что мы не та нация, которая спокойно наблюдает за уничтожением здоровья и жизни своего президента и подпишет ему смертный приговор, подобно Гарибашвили.



Саакашвили убежден, что до его освобождения осталось несколько часов и грузинский народ примет в этом участие», - сказал Хабеишвили.



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