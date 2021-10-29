

Ян Келли назвал «отвратительными» слова премьера о Саакашвили



СОВА 29.10.2021 19:23



«Глубоко безответственным» назвал бывший посол США в Тбилиси Ян Келли слова премьер-министра Грузии о Михаиле Саакашвили.



Напомним, в интервью телеканалу «Имеди» Гарибашвили заявил, что человек имеет право на самоубийство и государство не может нести ответственность за его решение.



«Какое отвратительное и глубоко безответственное заявление главы правительства», — отметил дипломат.



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