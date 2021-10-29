

Ковальчук: В Украине у нас у всех одна позиция, мы не оставим нашего гражданина ни в одной точке мира

29.10.2021 19:26





В Украине у нас у всех одна позиция, как у представителей власти, так и оппозиции, а также у президента: мы не оставим нашего гражданина ни в одной точке мира. Разумеется, Михеил Саакашвили не исключение, как гражданин нашей страны, возвращения которого мы очень хотим, - об этом заявил депутат Рады Украины Александр Ковальчук перед встречей с Михеилом Саакашвили в 12-м пенитенциарном учреждении в Рустави.



"Мы все переживаем за состояние его здоровья. Все мы понимаем, что 30 дней - это очень большой срок голодовки и надлежащее медицинское обследование и лечение должно быть обязательно предоставлено. Мы приехали, чтобы встретиться с Михаилом, поддержать его, убедиться, что его здоровью и жизни опасность не угрожает. Опасность есть, но насколько серьезна эта опасность. Мы хотим передать ему огромную позитивную энергию от украинцев, которые уважают то, что он сделал для Грузии, помнят те реформы, которые он провел в Грузии. Главное, что мы хотим ему сказать, - это то, что многие в Украине беспокоятся о состоянии его здоровья», - отметил депутат.



На вопрос, видит ли он какие-либо перспективы в переговорах, протекающих между Украиной и Грузией, депутат ответил, что другого пути нет. «У нас нет другого пути, как мы можем оставить все как есть? Так не может быть», - сказал депутат.



По его словам, он шокирован развитием событий в связи с Михеилом Саакашвили, а также тем, что в течение трех дней ему не давали возможности посещения.



«Мы ждали три дня, чтобы нас пустили на встречу. Сегодня был последний день, и мы сказали четко, что уезжаем сегодня. Сегодня был последний день нашего визита и последний шанс встретиться с ним», - отметил депутат.



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