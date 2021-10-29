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В Киеве подготовили документ с требованием Грузии передать Украине Саакашвили - депутат
29.10.2021 22:17
Депутат Верховной Рады Украины Александр Ковальчук заявляет, что украинская сторона уже подготовила текст обращения в Грузию с требованием передать экс-президента Михеила Саакашвили Украине. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"По нашей информации, министерство иностранных дел Украины, президент Владимир Зеленский и Верховная рада уже разработали текст", - сказал Ковальчук в пятницу журналистам после встречи группы украинских депутатов из Саакашвили в тюрьме грузинского города Рустави.
По его словам, состояние продолжения голодовки в камере Саакашвили критическое, у него осталось мало сил.
Ковальчук утверждает, что Саакашвили в тюрьме не дают возможности совершать телефонные звонки и он не имеет права выходить на прогулку.
В свою очередь, украинский депутат Юлия Клименко заявила, что Саакашвили необходимо перевести в "нормальную больницу".
Она выразила сожаление, что тюремная администрация не позволила Саакашвили передать письмо украинским депутатам, пришедшим навестить его.
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