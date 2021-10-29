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Оппозиционная коалиция провела итоговое мероприятие перед выборами


29.10.2021   23:32


Партия «Национальное движение» вместе с партнерами подвела итоги предвыборной кампании. Кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия вместе с т.н теневым коалиционным кабинетом провел заключительное мероприятие перед выборами.

Обращаясь к избирателям, Ника Мелия отметил, что завтра их команда «напишет историю».

«За несколько часов у каждого из нас, всех вместе, будет возможность изменить к лучшему наш город, родной Тбилиси, родную Грузию. Нам дается уникальная возможность и шанс, который предоставляется очень редко. Что это за шанс — это шанс написать историю. Завтра мы напишем эту историю. Мы морально правы как никогда», — заявил Ника Мелия.

Ника Мелия призвал своих сторонников не поддаваться на провокации и принять активное участие в выборах.

По словам Ники Мелия, завтра в стране должна закончиться эпоха политических преследований и гражданского противостояния.

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