

Оппозиционная коалиция провела итоговое мероприятие перед выборами

29.10.2021 23:32





Партия «Национальное движение» вместе с партнерами подвела итоги предвыборной кампании. Кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия вместе с т.н теневым коалиционным кабинетом провел заключительное мероприятие перед выборами.



Обращаясь к избирателям, Ника Мелия отметил, что завтра их команда «напишет историю».



«За несколько часов у каждого из нас, всех вместе, будет возможность изменить к лучшему наш город, родной Тбилиси, родную Грузию. Нам дается уникальная возможность и шанс, который предоставляется очень редко. Что это за шанс — это шанс написать историю. Завтра мы напишем эту историю. Мы морально правы как никогда», — заявил Ника Мелия.



Ника Мелия призвал своих сторонников не поддаваться на провокации и принять активное участие в выборах.



По словам Ники Мелия, завтра в стране должна закончиться эпоха политических преследований и гражданского противостояния.



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