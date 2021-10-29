|
|
|
Оппозиционная коалиция провела итоговое мероприятие перед выборами
29.10.2021 23:32
Партия «Национальное движение» вместе с партнерами подвела итоги предвыборной кампании. Кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия вместе с т.н теневым коалиционным кабинетом провел заключительное мероприятие перед выборами.
Обращаясь к избирателям, Ника Мелия отметил, что завтра их команда «напишет историю».
«За несколько часов у каждого из нас, всех вместе, будет возможность изменить к лучшему наш город, родной Тбилиси, родную Грузию. Нам дается уникальная возможность и шанс, который предоставляется очень редко. Что это за шанс — это шанс написать историю. Завтра мы напишем эту историю. Мы морально правы как никогда», — заявил Ника Мелия.
Ника Мелия призвал своих сторонников не поддаваться на провокации и принять активное участие в выборах.
По словам Ники Мелия, завтра в стране должна закончиться эпоха политических преследований и гражданского противостояния.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна