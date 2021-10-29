|
|
|
Министр юстиции: Мы перевезем Саакашвили в клинику на вертолете
29.10.2021 23:33
Министр юстиции Рати Брегадзе отреагировал на заявление Службы государственной безопасности Грузии.
Министр благодарит министерство и отмечает, что будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности Михеила Саакашвили.
«Согласно материалам, предоставленным СГБ, речь идет о возможном серьезном преступлении и мы можем с уверенностью сказать, что находимся в полной готовности к любому сценарию на протяжении 24 часов. В том числе, в случае необходимости, мы используем вертолет, чтобы безопасно перевезти заключенного», - сказал Брегадзе.
По его словам, в последние дни противники «Грузинской мечты» прибегают к аморальной манипуляции состоянием здоровья Михеила Саакашвили.
«Сегодня мы также видели заявления о том, что жизнь заключенного зависит от воли избирателей, и если кто-то проголосует против «Национального движения», он будет соучастником убийства заключенного. Это неслыханная ложь, аморальное поведение и прямое насилие над избирателями. Это насилие скоро закончится. Завтра это закончится, и, естественно, в этой стране никогда никому не позволят заниматься подобными действиями и в целом оскорблять население. Подобные манипуляции являются игнорированием интересов населения», - заявил Брегадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна