

Министр юстиции: Мы перевезем Саакашвили в клинику на вертолете

29.10.2021 23:33





Министр юстиции Рати Брегадзе отреагировал на заявление Службы государственной безопасности Грузии.



Министр благодарит министерство и отмечает, что будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности Михеила Саакашвили.



«Согласно материалам, предоставленным СГБ, речь идет о возможном серьезном преступлении и мы можем с уверенностью сказать, что находимся в полной готовности к любому сценарию на протяжении 24 часов. В том числе, в случае необходимости, мы используем вертолет, чтобы безопасно перевезти заключенного», - сказал Брегадзе.



По его словам, в последние дни противники «Грузинской мечты» прибегают к аморальной манипуляции состоянием здоровья Михеила Саакашвили.



«Сегодня мы также видели заявления о том, что жизнь заключенного зависит от воли избирателей, и если кто-то проголосует против «Национального движения», он будет соучастником убийства заключенного. Это неслыханная ложь, аморальное поведение и прямое насилие над избирателями. Это насилие скоро закончится. Завтра это закончится, и, естественно, в этой стране никогда никому не позволят заниматься подобными действиями и в целом оскорблять население. Подобные манипуляции являются игнорированием интересов населения», - заявил Брегадзе.



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