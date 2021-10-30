

ЦИК: Избирательная администрация готова к проведению выборов в профессиональной и доступной всем обстановке

30.10.2021 11:10





Избирательная администрация готова к проведению выборов в профессиональной, доступной всем и безопасной для здоровья обстановке, - об этом заявила спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Натия Иоселиани на первом информационном брифинге.



Как она отметила, избирательные участки открылись в 07:00, и на них полностью соблюдены санитарно-гигиенические нормы.



«Избирательные участки открылись, голосование началось. Были проведены необходимые перед голосованием процедуры, с 08:00 на избирательных участках начался прием первым избирателей, и в эти минуты проходит процесс голосования.



«Для проведения выборов в Грузии в полной готовности 1 830 избирательных участков, 8 участков, созданных в исключительных случаях и 29 специальных участков, созданных с целью обеспечения участия в выборах избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции. Общее число избирателей ко второму туру составляет 2 088 722. В Тбилиси - 1 002 525 избирателей, из них 41 314 избирателей, зарегистрированные в Крцанисском избирательном округе, примут участие в выборах с использованием электронных технологий. На всех избирательных участках к услугам избирателей обновленные кабинки для голосования, обеспечивающие тайность голосования. Помните, что голосование тайное и для обеспечения тайности в кабинке запрещена как фото- и видеосъемка», - заявила Иоселиани.



Спикер ЦИК еще раз пояснила, что, согласно избирательному законодательству, сегодня в здании голосования запрещена агитация.



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