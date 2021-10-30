

Телеканал «Мтавари архи» обещает 300 долларов каждому, кто сообщит о нарушении на выборах

30.10.2021 11:23





Оппозиционный телеканал «Мтавари» обещает денежное вознаграждение гражданам, которые предоставят информацию о нарушениях, зафиксированных в ходе второго тура муниципальных выборов. Об этом говорится в заявлении на странице телеканала в Facebook.



«Любой человек, который предоставит нам информацию о существенном нарушении и видео-доказательства, получит от «Мтавари» 1 тысячу лари (317 долларов). Примите участие в борьбе с фальсификациями», — сказано в заявлении.



Заинтересованные лица могут связаться с «Мтавари», отправив сообщение на Facebook.



Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного политического объединения «Единое национальное движение».



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