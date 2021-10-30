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В Грузии выявлено 4610 новых случаев коронавируса
30.10.2021 11:26
В Грузии выявлено 4610 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 2624 человека. За последние сутки от коронавируса скончались 42 пациента.
За последние 24 часа в стране было проведено 55 815 тестов, в том числе 31 603 — с экспресс-тестом на антигены и 24 212 — с ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 8,26%, за последние 14 дней — 8,96%, за последние 7 дней — 8,82%.
Всего в Грузии выявлено 715 865 случаев заражения коронавирусом, из которых 655 129 человек выздоровели и 10 003 человека скончались.
Всего была проведена 1 974 521 прививки, при этом 4 151 вакцинированы за день.
46 человек находятся в режиме карантина, 6 377 человек — под наблюдением в стационаре, 1086 человек — в ковид-гостинице.
При этом 27 октября в Грузии было выявлено 3965 новых случаев коронавируса, 4627 пациентов выздоровели, 45 умерли.
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