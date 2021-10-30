

Посол США: Мы обеспокоены состоянием здоровья г-на Саакашвили

30.10.2021 12:18





Мы обеспокоены состоянием здоровья г-на Саакашвили и активно следим за ситуацией, в том числе в Вашингтоне, чтобы убедиться, что ему уделяется должное внимание, — об этом заявила журналистам посол США в Грузии Келли Дегнан.



По ее словам, с Михеилом Саакашвили следует обращаться в соответствии с грузинским законодательством и международной практикой в ​​области прав человека.



«Я не являюсь экспертом европейского права, но мы призываем власти Грузии относиться к г-ну Саакашвили справедливо, беспристрастно, в соответствии с законодательством Грузии и международной практикой в ​​области прав человека.



Также следует отметить, что в интересах Украины защищать украинских граждан. Мы призываем представителей медицинской сферы внимательно следить за состоянием г-на Саакашвили и предоставлять соответствующие услуги.



Я не специалист в области здравоохранения, однако Народный защитник также заявила, что в учреждении, где находится Саакашвили, нет достаточных медицинских средств, которые могут понадобиться Саакашвили. Конечным определяющим фактором должно быть такое лечение, в котором нуждается любой пациент. Есть медицинские эксперты, которые проведут консультацию, чтобы был справедливый и беспристрастный подход. Нижним порогом является здоровье человека, чтобы было гарантировано, что любой человек получает такую заботу, которая ему необходима. Это должно быть приоритетом», — завила Келли Дегнан.





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