

Ника Мелия: Призываю «Грузинскую мечту» не печалиться, не нервничать – так работает демократия

30.10.2021 14:44





В воздухе витает дух победы. Призываю «Грузинскую мечту» не печалиться, не нервничать, - заявил журналистам председатель «Национального движения» и кандидат в мэры Тбилиси от части оппозиции Ника Мелия, после того, как проголосовал.



Как отметил Мелия, правящая команда страшится уступить власть, «однако рано или поздно это должно было произойти».



«В воздухе витает дух победы. Ничего подобного не наблюдалось в первом туре. Призываю «Грузинскую мечту» не печалиться, не нервничать. Так работает демократия. Я понимаю, что они боятся уступить власть, однако рано или поздно это должно было произойти. Это происходит сегодня, это происходит в Тбилиси, все это начинается с Тбилиси. После победы в Тбилиси мы создадим прецедент, докажем делом, что коалиционное правительство – это единственная правильная форма правления, которая будет перенесена на центральный уровень», - заявил Ника Мелия.



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