

Карл Харцель: Хочу выразить сожаление в связи с растущей поляризацией и острой риторикой

30.10.2021 14:47





Хочу выразить сожаление в связи с растущей поляризацией и острой риторикой, которая была, в том числе перед вторым туром. Это печально и не только в плане самых выборов, а и является проблемой для продвижения Грузии вперед по завершении выборов, - заявил журналистам посол ЕС в Грузии Карл Харцель.



По его словам, а прогресс – это то, что необходимо Грузии, и в это направлении нужно будет много работать, чтобы проложить мосты и создать доверие между сторонами, несмотря на то, каким результатом завершится второй тур выборов.



«Я рад, что миссия ОБСЕ/БДИПЧ вновь продолжается в Грузии, чтобы наблюдать за выборами, а также у нас новая делегация Европарламента, которая уже провела несколько встреч в минувшие дни и сейчас они осуществляют свою деятельность в Тбилиси, а также в регионах. Мы ожидаем их оценок завтра вечером, после чего я соберу своих коллег со стран-членов ЕС, чтобы озвучить нашу оценку этих выборов», - заявил Харцель.



В Грузии сегодня проходит второй тур выборов местного самоуправления.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





