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Карл Харцель: Хочу выразить сожаление в связи с растущей поляризацией и острой риторикой
30.10.2021 14:47
Хочу выразить сожаление в связи с растущей поляризацией и острой риторикой, которая была, в том числе перед вторым туром. Это печально и не только в плане самых выборов, а и является проблемой для продвижения Грузии вперед по завершении выборов, - заявил журналистам посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
По его словам, а прогресс – это то, что необходимо Грузии, и в это направлении нужно будет много работать, чтобы проложить мосты и создать доверие между сторонами, несмотря на то, каким результатом завершится второй тур выборов.
«Я рад, что миссия ОБСЕ/БДИПЧ вновь продолжается в Грузии, чтобы наблюдать за выборами, а также у нас новая делегация Европарламента, которая уже провела несколько встреч в минувшие дни и сейчас они осуществляют свою деятельность в Тбилиси, а также в регионах. Мы ожидаем их оценок завтра вечером, после чего я соберу своих коллег со стран-членов ЕС, чтобы озвучить нашу оценку этих выборов», - заявил Харцель.
В Грузии сегодня проходит второй тур выборов местного самоуправления.
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