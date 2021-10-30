

Мелия: Эти выборы должны положить конец однопартийному правлению в советском стиле

30.10.2021 15:06





Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение», кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия проголосовал во втором туре муниципальных выборов «за конкуренцию, разнообразие, перемены». Об этом он заявил сегодня журналистам на избирательном участке №6 в тбилисском районе Мтацминда, где зафиксировал свой выбор.



Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного «Единого национального движения».



«Мы делаем все возможное, чтобы раз и навсегда положить конец, на мой взгляд, очень постыдному однопартийному правлению в советском стиле и проложить путь коалиционному правлению», — заявил Мелия.



По его словам, сейчас у жителей столицы «есть исторический шанс изменить Тбилиси к лучшему». При этом Мелия не сомневается, что жители Тбилиси поддержат оппозицию.



«Я призываю «Грузинскую мечту» не переживать и не нервничать. Так работает демократия… После победы в Тбилиси мы создадим прецедент и на деле докажем, что коалиционное правление – это единственная правильная форма правления», — сказал он.



Незадолго до второго тура выборов кандидат главной оппозиционной партии на пост мэра Тбилиси представил свою команду – коалиционное правительство из представителей шести разных оппозиционных партий, которое будет управлять столицей в случае его победы во втором туре.



Мелия также сообщил, что в случае победы на выборах мэра он откажется от поста председателя партии ЕНД, который занимает с января 2021 года и станет рядовым членом партии.



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