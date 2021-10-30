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ISFED: В Батуми наблюдатели зафиксировали случаи предполагаемого подкупа избирателей
30.10.2021 17:42
НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) сообщает о предполагаемом подкупе избирателей.
По данным организации, к 11:00 часам утра их наблюдатели зафиксировали два случая предполагаемого подкупа избирателей в городе Батуми.
«На избирательном участке №45 Батумского избирательного округа №79 предположительно представитель партии «Грузинская мечта», находившийся в машине, передал деньги одному из избирателей, покинувших избирательный участок», — сообщает ISFED.
В то же время, по данным организации, осуществление коммуникации на предмет предполагаемого подкупа происходило и на избирательном участке №85 города Батуми. ISFED информирует, что два избирателя встретились с третьим лицом, который спросил их, проголосовали ли они на выборах и дали ли им за это обещанные деньги.
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