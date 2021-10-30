

GYLA подала жалобу в связи с присутвием на избирательном участке телохранителей Иванишвили

30.10.2021 17:43





Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) утверждает, что посещение Бидзиной Иванишвили избирательного участка в сопровождении личной охраны является нарушением закона, в связи с чем организация написала жалобу.



«Бидзина Иванишвили явился на четвертый избирательный участок в районе Мтацминда, чтобы проголосовать, в это время на избирательном участке находились посторонние лица, в частности его телохранители. Председатель участковой комиссии не должен был пропускать этих людей на участок, но им разрешили это сделать, и мы написали жалобу по этому поводу», — пояснил председатель GYLA Ника Симонишвили.



По его словам, бывший председатель «Грузинской мечты» уже несколько лет приходит на избирательный участок в сопровождении охраны:



«Мы не наблюдаем принятия каких либо мер по устранению этой проблемы», — сказал Симонишвили.



Всего по состоянию на 11:00 часов Ассоциация молодых юристов Грузии подала 6 жалоб и 4 замечания.



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